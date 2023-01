Startup, Geco spinge su education technology e sostenibilità: nasce sezione ‘for School’

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – L’educazione alla sostenibilità “è il fattore chiave per produrre un vero cambiamento e l’educational technology” ne è lo strumento decisivo. Ne sono pienamente convinti i fondatori della startup benefit Geco che hanno scelto di puntare decisamente sul potenziamento della piattaforma virtuale creata nel 2021 che ora, con Geco for School, vuole consolidare la propria leadership nella formazione digitale delle nuove generazioni legata alla sostenibilità e alla green economy.

Come sottolinea il Ceo di Geco Daniele Capogna, “puntiamo a diventare la prima Education blockchain company in Italia specializzata in sostenibilità, con la possibilità di offrire esperienze Nft come percorsi di formazione avanzati certificati (Nft Diploma) e un’evoluzione 4.0 del Cv.” Un modo, sottolinea il manager, “efficace, immediato e trasparente per connettere studenti, università e aziende, e rispondere al persistente mismatch tra domanda e offerta di lavoro”.

Un progetto fortemente innovativo che ha bisogno anche di sostegno esterno tanto che il management punta ad una prima raccolta in equity di 600.000 euro con l’obiettivo di sostenere l’azienda nello sviluppo sul mercato italiano, grazie al rafforzamento dei team marketing e R&D. Ma non solo. La startup guarda a raggiungere, entro il 2027, i 100.000 studenti iscritti con ricavi per circa un milione di euro.

Quello dell’educational technology e del digital learning è un mercato che in Italia vale quasi 20 miliardi di euro: le imprese vi investono annualmente il 47% del proprio budget di formazione, mentre l’86% delle scuole e il 77% delle università considerano gli investimenti futuri in tecnologie digitali un obiettivo strategico, ritenendo che la didattica immersiva rappresenti il futuro della formazione, stando ai dati dell’Osservatorio EdTech della School of Management del Politecnico di Milano.

Attualmente il target principale della piattaforma sono gli oltre 2,6 milioni di studenti iscritti alle 1.300 scuole secondarie di secondo grado, ma negli obiettivi di Geco c’è quello di “ampliare ulteriormente il networking con università, enti di formazione on e offline, imprese interessate ad attività di Csr e di employer branding, istituzioni, società di consulenza e di rendicontazione, per creare di fatto un legame diretto tra chi opera nell’economia e chi in futuro dovrà orientare e gestire i processi in un’ottica sostenibile”.

Un progetto, quello di Geco for School, fortemente orientato a unire la parte teorica a quella pratica in tutte le sue fasi. “Stiamo investendo fortemente in innovazione – evidenzia Capogna – sia per quanto riguarda la didattica, sia per la certificazione delle competenze green acquisite attraverso gli Smart Contract, Nft che costituiscono diplomi certificati basati su Polygon, la prima blockchain carbon neutral”.