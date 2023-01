Pd: Gribaudo, ‘no giochino alleanze, riprendiamoci nostra identità’

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Il percorso congressuale dovrà definire una linea politica più chiara, una identità più netta e permetterà al Pd di rimettersi in cammino. Sarà un percorso lungo che dovrà proseguire anche dopo il congresso e l’elezione della nuova segreteria”. E’ quanto ha detto Chiara Gribaudo, deputata Pd e vicepresidente commissione lavoro alla Camera, nel filo diretto con gli ascoltatori a Radio Immagina, la web radio dem.

“La Costituente? Avremmo dovuto avviarla fin dall’indomani della pesante sconfitta elettorale. Spero che chiunque vinca abbia chiaro che quella riflessione andrà fatta e in profondità. Abbiamo il dovere di rivolgerci a illusi e disillusi, ascoltare le loro voci costruire un’idea di Paese opposto a quello della destra di Meloni. Mi auguro un congresso che non si giochi sul tema sterile delle alleanze, ma sulla rigenerazione dell’identità del Pd”.

“Con alcune discriminanti: combattere le disuguaglianze intergenerazionali, quelle di genere che hanno colpito giovani e donne, ricostruire un modello sociale fondato sulla centralità del lavoro. Salario minimo per contrastare precarietà e salari che non consentono di vivere, vietare stage e tirocini per fare dumping salariale. E restituire centralità al tema della sicurezza sul lavoro, smantellando la logica di appalti e subappalti che creano zone d’ombra, procedendo con maggiori controlli, ovvero mettendo nelle condizioni di poter verificare magistrati e ispettori del lavoro”.