Pd: da lotta a disuguaglianze a lavoro e clima, lavori Costituente si integrano con Bussola

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Nuova riunione oggi nella sede nazionale del Partito Democratico, dei quattro sottocomitati del Comitato Costituente (‘Diritti, Coesione e Welfare’; ‘Democrazia e Partecipazione’; ‘Italia in Europa e nel Mondo’; ‘Sviluppo sostenibile, lavoro e imprese’) incaricati di portare avanti la discussione sui valori e i principi fondativi del nuovo Pd. “Sono state discusse ed analizzate le prime bozze di documenti che rappresenteranno il punto di caduta e la sintesi della grande riflessione collettiva delle ultime settimane”, si spiega.

Gli incontri di oggi hanno infatti “rappresentato l’occasione per integrare nel dibattito del Comitato Costituente i risultati della Bussola, il documento di consultazione che ha visto la partecipazione di oltre 18.000 aderenti al percorso costituente”.

“E’ emerso un quadro valoriale solido e condiviso, che vede il proprio filo rosso nella difesa della democrazia e della Costituzione, nel contrasto a disuguaglianze e discriminazioni, nella difesa dei diritti sociali e civili, nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile e di un lavoro dignitoso, e nella lotta ai cambiamenti climatici. Valori -si sottolinea dal Pd- che riflettono le priorità indicate dalle migliaia di persone che hanno preso parte alla consultazione pubblica avviata contestualmente all’inizio dei lavori del Comitato Costituente”.

Nell’ambito della politica internazionale il dibattito nei sottocomitati “ha confermato il posizionamento del Pd a favore di un’Europa più forte e di un rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie, a partire dalla ferma condanna dell’invasione russa dell’Ucraina”.

I documenti finali, arricchiti dai contributi odierni, dagli spunti emersi dalle 18.000 bussole compilate e da tutti i documenti elaborati sui territori, saranno finalizzati nei prossimi giorni e consegnati all’Assemblea Costituente che si riunirà nel fine settimana del 21 e 22 gennaio.