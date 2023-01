Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Se divento segretario la prima battaglia che faremo nel Paese sarà sul salario minimo. Andremo a raccogliere le firme davanti ai luoghi di lavoro, nelle piazze, nei bar per una legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo laddove non arriva la contrattazione collettiva”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tagadà.