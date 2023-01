Pd: Bonaccini, ‘governo ci lascia campi di calcio, ma serve opposizione con misura’

Roma, 13 gen (Adnkronos) – Per l’opposizione “ci vuole misura. Fino a ieri l’altro eravamo al governo, criticare male significa sentirsi dire c’eravate voi”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tagadà, su La7.

“Io non so se ci lasciano praterie, ma qualche campo di calcio ce lo stanno regalando. Ora serve una opposizione intelligente, non urlata, con cultura di governo, con proposte alternative”, ha aggiunto il candidato alla segreteria del Pd.