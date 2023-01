A naso lo si poteva prevedere. L’esito dell’incontro svoltosi a Napoli tra una rappresentanza mista maggioranza/opposizione del Comune di Sant’Agata de’ Goti, vertici aziendali del San Pio e dell’Asl ed il Governatore De Luca non soddisfa, non può soddisfare il Movimento civico per l’ospedale. Perché la sensazione che emerge, ad esito dell’incontro, è quello di un ulteriore prendere tempo.

