E’ probabilmente un malore la causa della morte di un cinquantenne ritrovato senza vita in via San Gaetano nel Triggio, in pieno centro storico di Benevento, nei pressi dell’arco del Sacramento. Sul posto due ambulanze del 118, compresa quella dell’unità mobile rianimativa della Croce Rossa. Ma i soccorritori altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell’uomo.

