Drammatico incidente sul lavoro presso il piazzale Trotta Bus in via Santa Colomba nel rione Libertà. Un addetto di 61 anni è stato travolto da un bus in manovra e ha riportato ferite gravissime. L’uomo è stato ricoverato al ‘San Pio’ dove resta in prognosi riservata nonostante trattamenti medicali e intervento d’urgenza cui è stato sottoposto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia