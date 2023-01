Oltre ottant’anni di storia racchiudono le pagine di Cosenza e Benevento, avversarie già nel campionato 1934/1935 in Prima divisione, in un racconto che incrocia spesso le difficoltà dei giallorossi e i sorrisi dei padroni di casa, a lungo protagonisti davanti al proprio pubblico. Un libro che racchiude tutti i 23 confronti in terra calabrese in campionato, secondo i dati raccolti dal sito ufficiale del club rossoblù: l’ultimo, quello più drammatico per il passato recente della Strega, è datato 14 aprile 2022. Il giorno della verità per i sanniti, in una sconfitta giallorossa che porta ancora oggi con sé i segni di un crollo fragoroso, per quel presente del Benevento ma soprattutto per il suo futuro.

