Roma, 12 gen. (Adnkronos) – A Zelensky dirà “che l’Italia c’è, come c’è stata sin dall’inizio. Per quanto possa sembrare che siamo sull’orlo di un burrone, io con Zelensky vorrei parlare anche di ricostruzione dell’Ucraina. Non rinunciamo a fare la nostra parte per arrivare a una soluzione”. Così la premier Giorgia Meloni in un’intervista al tg1.