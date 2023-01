Il presidente della Provincia Nino Lombardi sta procedendo a rimodulare l’organigramma dirigenziale dell’ente. Unità Operativa Complessa – Ufficio Pnrr – con compiti di coordinamento per l’attuazione delle azioni relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed, in particolare, programmazione, progettazione, predisposizione delle richieste relative ai Bandi che verranno pubblicati per il finanziamento dei progetti, eventuale rendicontazione e ogni altro adempimento necessario, resterebbe in coabitazione tra Nicola Boccalone e Angelo Giordano e non dovrebbe variare.

