Rally: Dakar, Loeb vince l’undicesima tappa e Al-Attiyah sempre leader

Roma, 12 gen. – (Adnkronos) – Sebastien Loeb non si ferma più: il pilota della Prodrive conquista l’undicesima tappa della Dakar 2023, con partenza da Shaybah e arrivo nell’Empty Quarter. Quarto successo consecutivo, il quinto complessivo di questa edizione per il francese, che chiude con il tempo di 2 ore, 56 minuti e 14 secondi, rifilando 2’16” al connazionale e compagno di squadra Guerlain Chicherit. Terza piazza, a 2’26”, per l’Audi dello svedese Mattias Ekstrom. Ancora un’ottima gestione da parte di Nasser Al-Attiyah, quinto con la sua Toyota a 6’42” da Loeb. Il qatariota resta nettamente al comando della classifica generale a tre tappe dalla fine con un vantaggio di 1h21’04” su Moraes e 1h30’41” su Loeb.

Tra le moto, terzo successo di tappa per Luciano Benavides, più veloce di tutti nel coprire i 274 km previsti da Sheryban ad Ardah. L’argentino della Husqvarna, ha fermato il cronometro dopo 2 ore, 57 minuti e 59 secondi, precedendo di 1’38” l’australiano Daniel Sanders (GasGas) e di 1’56” l’australiano Toby Price (KTM). Diciottesimo l’italiano Paolo Lucci. Skyler Howes su Husqvarna ha concluso quarto a 2’09” dal compagno di squadra e si è ripreso la vetta della classifica generale con 28″ su Price.