Pd: Bonaccini, ‘accordo intelligente su regole, ora parliamo di temi’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “C’è un’apertura al voto on line per alcune limitate possibilità. Si è voluto comunque favorire al massimo la presenza fisica, vogliamo tornare essere un partito popolare che sta tra la gente. Vogliamo correggere anche questa percezione azione di un partito che era un po’ scomparso dai luoghi dove le persone lavorano, vivono, si divertono. E e quindi il massimo della presenza sarà fisica. E poi abbiamo trovato un accordo intelligente per permettere in alcuni casi il voto on line”. Così Stefano Bonaccini a margine di un’iniziativa a Siena.

“Sono contento che abbiamo trovato l’accordo perchè noi dobbiamo parlare di lavoro, scuola, sanità, ambiente. Quindi bene che si sia chiusa questa fase procedurale, ora avanti con le idee per un partito che vuole rilanciarsi, tornare protagonista della politica italiana e perno del centrosinistra”.