Sbollisce nell’arco di 48 ore la mini crisi innescata a Palazzo Mosti a fine anno. Un brindisi cui presero parte 7 consiglieri sui 21 della maggioranza, che travalicò in sfogatoio, enfatizzato da dichiarazioni mal interpretate, tanto è vero che quel gruppo non è stato mai coeso. Ieri mattina, l’incontro chiarificatore tra Mastella e Gino Abbate. A casa del leader, il consigliere regionale ha riportato le lagnanze che ha registrato in queste ultime settimane, che poi non si discostano da quelle emerse costantemente in tutte le consiliature, da quando i consiglieri hanno visto depotenziati ruolo e funzione. Di contro, una lievitazione dell’incidenza dei dirigenti, che sovente sfocia in strapotere, in grado di mandare in difficoltà soprattutto gli assessori.

