Quattro promozioni in Serie A nella sua lunga carriera che gli hanno permesso di mettersi in mostra anche sotto i riflettori del grande calcio. Beppe Iachini è un esperto di vittorie in Serie B: Chievo, Brescia, Sampdoria e Palermo le piazze in grado di regalare i trionfi più belli, verso la massima serie. Oggi il tecnico aspetta una nuova avventura dopo l’esperienza conclusa al Parma la scorsa stagione, “un progetto giusto che possa riportarci in panchina e magari anche in Serie A”, racconta a Il Sannio Quotidiano, osservando da spettatore interessato il campionato di Serie B.

