Governo: Meloni, ‘avanti a testa alta, non perdiamo un minuto’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Il quadro generale è piuttosto complesso, diciamo che non siamo stati fortunati, ma il destino ti sfida per metterti alla prova. La cosa che mi spaventa di più è non riuscire a raccontare agli italiani che questo governo sta procedendo con determinazione, a testa alta, senza perdere un minuto e con la consapevolezza che questa nazione si può risollevare. Nonostante le intemperie che sono molte, noi ce la possiamo fare però ce la dobbiamo fare insieme”. Così il premier Giorgia Meloni in un’intervista al tg1.