Editoria: Richetti (Iv-Az), ‘solidarietà ai lavoratori della Dire’

Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Non posso che esprimere la mia più piena solidarietà a tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell’agenzia Dire, coinvolti in un drastico piano di ristrutturazione dell’azienda”. Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera.

“In un momento così difficile come quello che stiamo affrontando, una voce autorevole quale quella dell’agenzia Dire, rappresenta un valore aggiunto nella lettura della quotidianità politica e sociale -aggiunge Richetti-. Invito la proprietà ad una riflessione che conduca ad una nuova fase di confronto con i lavoratori, così da individuare un percorso di ristrutturazione dell’azienda che non comprometta decine di posti di lavoro e non spenga un apprezzato protagonista della nostra informazione”.