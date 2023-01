Cremona: ruba energia elettrica da contatore piombato, 42enne arrestato

Milano, 12 gen. (Adnkronos) – Sorpreso a rubare energia elettrica da un contatore piombato. Questo il motivo per cui un 42enne è stato arrestato ieri, nel cremonese. A scoprirlo, i carabinieri della stazione di Soresina, dopo una segnalazione pervenuta dalla società che eroga il servizio pubblico di distribuzione della corrente elettrica.

Con l’ausilio dei tecnici della società elettrica, i militari hanno verificato che l’allaccio abusivo era stato realizzato tramite un foro nella canalina posta dietro al contatore, attraverso il quale erano stati collegati i cavi alla cosiddetta ‘tavoletta’ che permette l’ingresso dell’energia ai contatori dell’intero condominio. Attraverso tale sistema l’uomo, con precedenti di polizia, aveva prelevato energia elettrica per un valore di 1.500 euro, dal novembre 2021, quando i tecnici della società avevano piombato il suo contatore per morosità.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato continuato.