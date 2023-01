Carburanti: Boccia, ‘governo responsabile di aumenti’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “La vera operazione trasparenza questo governo di destra dovrebbe farla sulle proprie scelte, non contro i benzinai. In legge di bilancio hanno deliberatamente deciso di togliere gli sconti sul carburante e di non calmierare i prezzi, hanno preferito mettere le risorse disponibili su una iniqua flat tax e a farne le spese sono state le categorie più deboli”. Così Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Sky Economia, su Sky Tg24.

“La loro è stata una scelta politica, dovrebbero smettere di prendere in giro gli italiani, lo hanno abbondantemente fatto in campagna elettorale. Adesso che, forse, si sono accorti del danno causato ai cittadini dovrebbero anche dirci se e cosa hanno intenzione di fare per mettere nuove risorse che tengano bassi i prezzi; tra caro energia, caro carburante e prezzi sempre alti delle materie prime dovrebbero dire agli italiani quale politica economica intendono attuare per combattere l’inflazione importata. Al momento, a parte la propaganda, non si vede null’altro”.