ln osservanza dell’atto di Giunta Comunale, approvato dal governo cittadino del sindaco Tommaso Nicola Grasso con delibera numero 1 del 10 gennaio 2023, gli uffici dell’ente di Piazza Alfonso La Marmora hanno diramato le tariffe per l’anno corrente relative al servizio di mensa scolastica. Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e per quelli della Scuola Secondaria di Primo Grado, ci saranno due alternative: il blocchetto da dieci buoni pasto è fissato in 35 euro; il blocchetto da venti buoni pasto relativo a 70 euro.

