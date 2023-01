Ucraina: Peskov, ‘Occidente continua ad aiutare Kiev nonostante scorte in esaurimento’

Mosca, 11 gen. (Adnkronos) – I paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, sono pronti a continuare a fornire armi all’Ucraina anche se le loro scorte si stanno esaurendo. Lo ha affermato Dmitry Peskov rispondendo alla Tass sulle informazioni secondo cui gli aiuti militari occidentali all’Ucraina dall’inizio dell’operazione militare speciale hanno quasi eguagliato il bilancio della difesa della Russia.

Il ​​portavoce del Cremlino ha precisato che “finora abbiamo visto che i paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno dimostrato la loro disponibilità a continuare a stanziare denaro e pompare armi all’Ucraina. Allo stesso tempo, vediamo anche alcuni problemi con il complesso militare-industriale di questi paesi, con l’esaurimento delle loro scorte di armi e munizioni. Tuttavia, continuiamo ad ascoltare dichiarazioni secondo cui, nonostante tutte le difficoltà, continueranno a fornire armi all’Ucraina”

Il portavoce del Cremlino ha osservato che ci sono persone in Occidente che hanno iniziato a chiedersi se Kiev stia effettivamente spendendo gli aiuti finanziari ricevuti. “Sapete che l’Ucraina soffre di questo problema, intendo la corruzione – ha sottolineato – Certo, il flusso di questo denaro ovviamente va oltre il previsto. Sempre più persone in Occidente lo capiscono. Quindi questo denaro continuerà a fluire, ma vediamo anche che ci sono problemi e crescente irritazione in un certo numero di paesi occidentali e problemi imminenti associati a tali flussi di denaro. Questi problemi sono inevitabili per i paesi occidentali”.