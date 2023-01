Ucraina: negato accesso a 1.500 dipendenti in centrale nucleare Zaporizhzhia

Kiev, 11 gen. (Adnkronos) – Circa 1.500 dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che si sono rifiutati di ricevere passaporti russi e di firmare un accordo con Rosatom, l’azienda di Stato russa per l’energia nucleare, non possono entrare nella struttura, essendo stati negati loro i pass di accesso.

Mosca sta cercando nuovi dipendenti in Russia da portare alla centrale nucleare. Secondo le forze armate ucraine, sono in corso di allestimento alloggi per futuri dipendenti grazie la “nazionalizzazione” degli appartamenti dei residenti locali che se ne sono andati.