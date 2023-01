Ucraina, Gerasimov nuovo comandante forze ‘operazione speciale’ Russia

Mosca, 11 gen. (Adnkronos) – Il capo di Stato maggiore russo, Valery Gerasimov, è stato nominato nuovo comandante delle forze russe nell'”operazione speciale” in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu.

Gerasimov prende il posto di Sergei Surovikin, che resta come suo vice, insieme al comandante delle forze di terra, Oleg Salyukov, e al vice capo di stato maggiore Alexei Kim, precisa Ria Novosti. L’aumento del livello di comando è associato, si precisa, all’espansione della portata degli obiettivi. E all’organizzazione di una più stretta integrazione fra i diversi rami delle truppe, per migliorare tutti i tipi di supporto e l’efficacia del comando e del controllo dei raggruppamenti di forze.