Turismo: al via Nyc Winter Outing, offerte per ristoranti, Broadway e attrazioni di New York

Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Nyc & Company, l’organizzazione ufficiale di destination marketing e convention and visitors bureau per i cinque distretti di New York City, in partnership con il sistema di pagamento Mastercard, ha annunciato che le prenotazioni per la Nyc Winter Outing 2023 sono ora aperte. Il programma della Nyc Winter Outing si svolgerà dal 17 gennaio al 12 febbraio, e offrirà sconti per molte esperienze invernali in tutti i cinque distretti, tra cui menù a prezzo fisso per la Nyc Restaurant Week in circa 500 ristoranti, biglietti 2X1 per gli spettacoli della Nyc Broadway Week e per l’ingresso in oltre 40 musei, oltre ad attrazioni, tour e performance per la Nyc Must-See Week.

Sempre nell’ambito Winter Outing, è in corso fino al 12 febbraio la Nyc Hotel Week, con sconti del 23% sulle tariffe standard di oltre 140 hotel. Le prenotazioni per i programmi sono disponibili sul sito nycgo.com/winterouting.

“Sia che stiate pianificando un soggiorno, un appuntamento galante o una visita alla città, il programma Nyc Winter Outing propone offerte per tutti”, ha dichiarato Eric Adams, New York City Mayor, che ha aggiunto: “Provando uno dei nostri ristoranti di fama mondiale durante la Nyc Restaurant Week, assistendo a uno dei nostri iconici spettacoli di Broadway durante la Nyc Broadway Week, visitando una delle migliaia di attrazioni uniche durante la Nyc Must-See Week o soggiornando in un hotel spettacolare durante la Nyc Hotel Week, i viaggiatori possono contribuire al funzionamento della nostra città, vivendo contemporaneamente esperienze indimenticabili”.

“La Nyc Winter Outing comprende un’incredibile gamma di attrazioni da ammirare, piatti da provare e attività da svolgere in tutti e cinque i distretti”, ha dichiarato Maria Torres-Springer, Deputy Mayor for Economic and Workforce Development. “Invitiamo i visitatori e i newyorkesi a trarre il massimo vantaggio da questo entusiasmante programma nelle prossime settimane, sostenendo centinaia di imprese e godendo delle offerte di ristorazione, intrattenimento, arte, cultura e altro ancora in tutta la città”, ha aggiunto.

“La Nyc Winter Outing propone offerte straordinarie su un’ampia gamma di esperienze in tutti e cinque i distretti, che si traduce in un aumento delle prenotazioni per ristoranti, attrazioni, teatri, piccole imprese e hotel durante la stagione invernale”, ha affermato Fred Dixon, president and Ceo of Nyc & Company, aggiungendo: “Invitiamo i cittadini del mondo a esplorare il meglio di New York City questo inverno, approfittando degli sconti fino al 23% per gli hotel, delle offerte in ristoranti e locali e dei biglietti 2X1 per Broadway, musei, attrazioni, performance artistiche e tour”.

“Siamo entusiasti di ospitare la Nyc Broadway Week, in contemporanea alla Nyc Restaurant Week e alla Nyc Must-See Week, in occasione della Nyc Winter Outing”, ha dichiarato Charlie Flateman, Nyc & Company Board Chair and Executive vicepresident of The Shubert Organization. “Ogni anno questi programmi creano l’occasione perfetta per vivere esperienze iconiche in città, e noi non vediamo l’ora di ispirare turisti e locals che sceglieranno di esplorare i cinque distretti”, ha continuato.

The Mayor’s Office of Media and Entertainment ha attivato la partnership con Nyc & Company per il secondo anno al fine di sponsorizzare la Nyc Winter Outing, facendosi carico delle spese di partecipazione delle aziende per tutti i distretti, in risposta al piano di ripresa turistica di New York City. “Siamo orgogliosi di collaborare con Nyc & Company per presentare la Nyc Winter Outing 2023, che celebra l’ospitalità e le possibilità d’intrattenimento della città”, ha affermato Anne del Castillo, Commissioner, Mayor’s Office of Media and Entertainment, precisando che “questo programma invita abitanti locali e turisti a esplorare le ricche e diversificate proposte che rendono Nyc così attraente”.

Il programma di quest’anno è sponsorizzato da partner come United Airlines, Amtrak, the Metropolitan Transportation Authority e NJ Transit. “Siamo felici di ampliare la nostra collaborazione con Nyc & Company per promuovere questo interessante programma che permette alle persone di scoprire il meglio di New York City”, ha affermato Nick Depner, Regional Sales director at United Airlines, che ha continuato: “Il nostro hub di Newark/New York e LaGuardia Airport rappresenta un gateway globale con molte opzioni per i viaggiatori che scelgono di volare a New York”.

E l’industria turistica di New York City continua a riprendersi, con 56,4 milioni di viaggiatori che hanno visitato i cinque distretti nel 2022, con un aumento del 71,4% rispetto al 2021 (47,4 milioni nazionali e 8,9 milioni internazionali), raggiungendo così l’85% delle visite record del 2019. La città è pronta ad attrarre 61,7 milioni di visitatori nel 2023.

Nel dettaglio, Nyc Restaurant Week propone menù a prezzo fisso a pranzo e cena con tre portate a 30, 45 e 60 dollari in circa 500 ristoranti dislocati in tutti e cinque i distretti. I possessori di Mastercard che si pre-registreranno online riceveranno per ogni transazione un credito di 10 dollari spendendone 45 o più (valido fino a 3 transazioni, per un totale di 30 dollari) per i ristoranti che partecipano alla Nyc Restaurant Week, secondo i termini e le restrizioni della Nyc Restaurant Week Winter 2023. Una lista completa dei partecipanti è disponibile al sito nycgo.com/restaurantweek.

I ristoranti partecipanti possono essere trovati sul sito nycgo.com selezionando i filtri “location”, “cuisine”, “weeks participating”, “meals offered” “accessibility”, “ownership” e altri. I clienti possono selezionare i locali in base ai temi di varie collezioni, tra cui “Make It a Stella”, con Stella Artois, lo sponsor ufficiale della Nyc Restaurant Week Winter 2023; o “James Beard Honorees”; “Wine Spectator Winners”; “Nyc Restaurant Week Classics”; “Best of the Boroughs”, tra gli altri.

“New York è casa nostra e Mastercard è entusiasta di collaborare con Nyc & Company per far scoprire numerose esperienze uniche ai residenti e ai turisti”, ha spiegato Rustom Dastoor, Evp of Marketing and Communications, North America, Mastercard. “Che si tratti di passione per l’alta cucina, l’intrattenimento dal vivo o i soggiorni in strutture iconiche di New York, attraverso la Nyc Winter Outing stiamo mettendo in contatto i titolari della carta con esperienze esclusive per iniziare il nuovo anno con il piede giusto”, ha aggiunto.

Quanto alla Nyc Broadway Week propone biglietti d’ingresso 2X1 per 22 spettacoli. Molti i nuovi spettacoli recentemente aggiunti: Romeo & Juliet, A Beautiful Noise, the Neil Diamond Musical, Between Riverside and Crazy, Collaboration, Hamilton, Kimberly Akimbo, Pictures from Home, Some Like It Hot e Take Me Out. Nel 2023 torneranno anche Aladdin, Chicago, Funny Girl, Hadestown, Harry Potter and the Cursed Child, Leopoldstadt, MJ The Musical, Moulin Rouge! The Musical, Six the Musical, The Book of Mormon, The Lion King, The Piano Lesson e Wicked.I biglietti possono essere acquistati sul sito nycgo.com/broadwayweek. Gli spettacoli inclusi si trovano su nycgo.com, filtrando con parole come “Comedy”, “Drama”, “Kid-Friendly”, “Musical”, “Play” e “Tony Award Winner”.

Per quanto riguarda la Nyc Must-See Week, offrirà biglietti 2X1 per oltre 40 musei, attrazioni, performance artistiche e tour. Tra I partecipanti di quest’anno figurano: Carnegie Hall, Citi Field Tours, Jazz presso Lincoln Center, Kings County Distillery, Museum of Modern Art (MoMA), New York Botanical Garden, Summit One Vanderbilt, The Metropolitan Opera e altri. I biglietti sono a disposizione sul sito nycgo.com/mustseeweek.

Infine, la Nyc Hotel Week offre uno sconto del 23% sulle tariffe standard di oltre 140 hotel fino al 12 febbraio, in tutti e cinque distretti. Tra i nuovi hotel partecipanti ci sono Hard Rock Hotel New York e Le Méridien New York, Fifth Avenue, mentre tra le strutture solitamente presenti rientrano The Hoxton, Williamsburg; Lotte New York Palace; The Beekman, A Thompson Hotel; The Langham, New York, Fifth Avenue; New York Marriott Marquis; The William Vale; The Opera House Hotel; The Rockaway Hotel; Hilton Garden Inn New York/Staten Island e altri. Gli hotel possono essere prenotati sul sito nycgo.com/hotelweek.