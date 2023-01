Roma, 11 gen (Adnkronos) – “Abbiamo evitato spaccature deleterie. Adesso concentriamoci su ciò che il Congresso e la fase costituente possono dare per il nostro rilancio. Vedo rispetto reciproco tra i candidati, valorizziamolo”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd, aggiungendo: “I candidati hanno tutte le qualità per rendere il dibattito vivo e aggregante. E ciò nel momento in cui l’azione del governo mostra crepe”.