Carburanti: Meloni, ‘gran parte benzinai onesti, dl anche per tutelare loro da furbetti’

Roma, 11 gen-. (Adnkronos) – “Ci sono delle storture e lì bisogna intervenire. Magari c’è qualcuno che se ne approfitta, e lì bisogna intervenire: ma voglio dire che la gran parte dei benzinai in Italia si sta comportando in maniera assolutamente onesta e responsabile e soprattutto a tutela loro che dobbiamo lavorare e verificare se qualcuno non si approfitti di una situazione delicata”. Lo afferma la premier Meloni in un nuovo appuntamento degli ‘Appunti di Giorgia’ sui social, dove spiega l’intervento deciso dal governo ieri sul caro carburanti.