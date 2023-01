Carburanti: Malpezzi, ‘Meloni promise taglio accise in campagna elettorale’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Presidente Meloni lei ha detto oggi che la proposta di riduzione sulle accise sulla benzina era una proposta vecchia del 2019 e che nell’ultima campagna elettorale lei non ha promesso la riduzione delle accise”. Così in un video sul profilo Instagram dei senatori del Pd, la presidente del gruppo Simona Malpezzi.

“Mi dispiace contraddirla perché o lei sta dando una informazione falsa ai cittadini italiani oppure non se lo ricorda. Glielo ricordiamo noi cosa c’era scritto nel suo programma: “Sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise”.

“Presidente Meloni si prenda le sue responsabilità. Non ci sono colpevoli esterni, lei ha fatto una scelta politica e e di questo le chiederanno conto i cittadini. Fato sta che lo aveva promesso. Presiedente Meloni, lei oggi governa, mantenga la promesse”.