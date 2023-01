Carburanti, Conte "Sulle accise governo incoerente e inadeguato"

ROMA (ITALPRESS) – "Non si possono far delle chiacchiere sulla pelle di chi oggi dovrà pagare la benzina più cara. Giorgia Meloni in campagna elettorale prometteva la riduzione di Iva e accise sulla benzina. Hanno dimostrato incoerenza e inadeguatezza, anche sulle trivellazioni, sul Mes, sul Superbonus, hanno fatto il contrario di quanto avevano promesso. Questi sono tradimenti". Lo ha detto il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Controcorrente' su Retequattro. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it xh6/trl/red

11-Gen-23 21:05