Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Quando Salvini faceva lo schemino con le accise da cancellare, ‘perché non possiamo avere la benzina più cara d’Europa’. È passato del tempo e si vede. Ora lui e Meloni hanno cambiato idea, le accise non solo non le cancellano ma le aumentano. Viva la coerenza…”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione.