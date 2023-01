Calcio: Le Graet lascia Federcalcio francese dopo i commenti su Zidane

Parigi, 11 gen. (Adnkronos) – Noel Le Graet si è fatto da parte come presidente della Federcalcio francese, pochi giorni dopo aver fatto commenti sprezzanti su Zinedine Zidane. Le Graet, 81 anni, si è scusato con l’ex capitano dei Bleus Zidane dopo aver ammesso che i suoi commenti sull’ex allenatore del Real Madrid erano “goffi”. Zidane era stato fortemente indiziato come potenziale successore di Didier Deschamps, ma Le Graet ha detto alla stazione radio Rmc che non avrebbe risposto ad una chiamata da uno dei giocatori più decorati della Francia ed ha aggiunto: “Non me ne frega niente, può andare ovunque voglia”.

Deschamps, che ha guidato i Bleus alla gloria della Coppa del Mondo nel 2018 e al secondo posto in Qatar il mese scorso, ha ricevuto una nuova proroga di due anni del contratto, ma l’atteggiamento di Le Graet nei confronti di Zidane non è piaciuto. Kylian Mbappe ha twittato il suo sostegno alla “leggenda”, del calcio francese, mentre il capo del comitato etico della FFF Patrick Anton ha chiesto all’ottuagenario presidente di dimettersi. Le Graet, che ha anche affrontato accuse sulla sua condotta privata, ha accettato di farlo in una riunione con il comitato esecutivo della federazione, in attesa dei risultati di un’indagine in corso da parte del Ministero dello Sport.

Il comitato ha anche rimosso il direttore generale Florence Hardouin, con il vicepresidente aggiunto Philippe Diallo che ha assunto entrambe le posizioni ad interim. Deschamps, nel frattempo, ha ratificato il suo contratto. Si legge in una nota della FFF: “Noel Le Graet, in accordo con il comitato esecutivo della FFF riunito oggi a Parigi, ha scelto di ritirarsi dalle sue funzioni di presidente della Federazione fino alla comunicazione finale della verifica effettuata dal Ministero della Sport, e in attesa della sua analisi da parte del Comex (comitato esecutivo) della FFF. Anche il Comex della FFF ha deciso di licenziare Florence Hardouin, direttore generale della FFF, come misura precauzionale. Da oggi, Philippe Diallo, vicepresidente aggiunto della FFF, agirà come direttore ad interim di queste due funzioni”.