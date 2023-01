Calcio: il Monza ci prova per Karsdorp, Shomurodov verso il Torino

Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – Rick Karsdorp e Eldor Shomurodov in uscita dalla Roma. La situazione legata all’esterno olandese non è ancora definita: il Monza ha infatti chiesto il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, ma c’è da risolvere il problema stipendio. Per lui interesse anche dall’Inghilterra: ci sono stati sondaggi dalla Premier da parte di Southampton e Bournemouth. Shomurodov, secondo quanto riporta Sky Sport, ha trovato l’accordo con il Torino, ma manca ancora quello tra i due club. Ci sono altre operazioni in uscita che coinvolgono il club giallorosso: Villar al Getafe è in chiusura nelle prossime quarantotto ore, con gli spagnoli aveva già giocato lo scorso gennaio. La formula sarà prestito con obbligo di riscatto, che si verificherebbe in base alla salvezza in Liga e alle prestazioni del giocatore. Viña ha ricevuto una proposta di prestito dal Betis, ma l’offerta non convince la Roma che vuole monetizzare: parti al lavoro per capire se si riuscirà a trovare l’intesa. Per Kluivert contatti con il Valencia di Gattuso: gli spagnoli lo vorrebbero a titolo definitivo, ma non c’è ancora l’accordo per l’ingaggio.