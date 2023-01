Calcio: il fuorigioco semiautomatico debutterà nella Supercoppa Milan-Inter

Lissone, 11 gen. – (Adnkronos) – Il fuorigioco semiautomatico partirà in A dalla prima di ritorno ma il suo debutto avverrà nella finale della Supercoppa italiana tra Milan e Inter in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 20. “È giusto iniziare col fuorigioco semiautomatico a partire dal girone di ritorno, la Supercoppa sarà una grande occasione e vetrina per il debutto -ha detto nella conferenza stampa di Lissone il designatore arbitrale Gianluca Rocchi-. Siamo pronti. All’inizio forse ci sarà qualche ritardo, ma la cosa più importante è l’accuratezza della decisione”. “Siamo orgogliosi di essere la prima Lega a usare fuorigioco semiautomatico. Con questo strumento non ci saranno mai più casi Candreva”, ha affermato Luigi De Siervo in riferimento al gol annullato alla Juventus (e a Milik) nel match contro la Salernitana del girone di andata.