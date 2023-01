Basket: Nba, amaro ritorno nello Utah per Mitchell, i Jazz battono 116-114 i Cavaliers

Salt Lake City, 11 gen. -(Adnkronos) – L’emozionante ritorno di Donovan Mitchell nello Utah fa da sfondo a una partita divertentissima e combattuta fino agli ultimi possessi vinta dai Jazz (21-23) padroni di casa per 116-114 sui Cavaliers (26-16). Due quarti speculari in avvio (31-24 Utah il primo, 31-24 Cleveland il secondo) e parità assoluta all’intervallo, così come quasi uguali sono anche le percentuali dall’arco delle due squadre (10/36 i primi, 10/37 i secondi). A deciderla allora ci pensano le individualità, e Jordan Clarkson ruba la scena a Mitchell nel finale segnando 9 punti in fila nel decisivo parziale di 13-0.

Si era detto “pronto” al ritorno di Mitchell a Salt Lake City, e ha fatto seguire i fatti alle parole. Clarkson chiude con 32 punti (15 dei quali arrivano nel 4° quarto e 9 in fila nel 13-0 di parziale decisivo) e si regala una partita da 11/19 al tiro, con 5/11 da tre punti e 5/7 dalla lunetta. È lui il miglior realizzatore dei Jazz, meglio anche di Lauri Markkanen, autore di 25 punti con 16 rimbalzi, con solo 6/18 dal campo ma 12/14 dalla lunetta. Si rivede in campo, dopo 7 gare di assenza, anche Fontecchio, che chiude con un solo rimbalzo in 5 minuti.

Ancora meglio di Clarkson – ma senza poter esultare alla fine, visto il ko dei suoi Cavs – fa il protagonista assoluto della serata: Donovan Mitchell. I suoi punti nell’ultimo quarto sono infatti addirittura 17, e il tabellino finale dice 46 a celebrare il ritorno sul campo che a lungo è stato suo. Per ‘Spida’ una serata di quelle comunque da ricordare, chiusa con 14/27 al tiro (con 7 triple a segno su 18 tentativi) e senza neppure un errore ai liberi (11/11), aggiungendo anche 6 assist, 5 rimbalzi e 3 recuperi.