Autonomia: A.Fontana, ‘è prevista da Costituzione ed è opportunità per tutti’

Milano, 11 gen. (Adnkronos) – “Partendo dal presupposto che la riforma sull’autonomia non è altro che l’applicazione di una parte della Costituzione italiana, e questa è una premessa che bisogna sempre fare perché altrimenti qualcuno insinua il dubbio che si cerchi di stravolgere l’organizzazione di questo Paese, ai miei colleghi governatori direi che si tratta di una grande opportunità per tutte le regioni di Italia”. Così, ai microfoni del Tg1 Mattina, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e ricandidato dal centrodestra alla guida della Regione alle prossime elezioni regionali.

“L’autonomia -spiega Fontana- potrebbe essere definita ‘una responsabilità’ e nel momento in cui l’amministrazione locale, e quindi la Regione, riuscirà ad essere efficiente, riuscirà anche a dare risultati migliori rispetto a quelli che oggi lo Stato sta dando. Credo -conclude- sia davvero una grande opportunità che va colta da tutti i territori di questo Paese”.