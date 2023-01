Usa: responsabile finanziario Trump Organization condannato per frode fiscale

Washington, 10 gen. (Adnkronos) – Allen Weisselberg, ex responsabile finanziario della Trump Organization, l’azienda immobiliare dell’ex presidente statunitense Donald Trump, è stato condannato da un giudice di New York a cinque mesi di carcere per frode fiscale. Dopo l’udienza in tribunale, Weisselberg, 75 anni, dovrebbe presentarsi a Rikers Island, il famigerato carcere di New York City, per iniziare immediatamente a scontare la pena.

Si è dichiarato colpevole lo scorso agosto per 15 reati in un accordo con i pubblici ministeri. Come parte dell’accordo, gli è stato richiesto di testimoniare al processo contro la Trump Organization, pagare 2 milioni di dollari di tasse arretrate, interessi e sanzioni e rinunciare a qualsiasi diritto di appello. Weisselberg ha ammesso che avrebbe dovuto pagare le tasse sui compensi in nero, per un totale di circa 200.000 dollari in un anno, che includevano un lussuoso appartamento a Manhattan con vista sul fiume Hudson, due leasing di auto Mercedes Benz, parcheggio, utenze, mobili e rette scolastiche private per il suo nipoti.

Il giudice Juan Merchan ha dichiarato che se non avesse già promesso una condanna a cinque mesi a Weisselberg, avrebbe emesso una sentenza più severa, dopo aver ascoltato le prove al processo. Senza un accordo, Weisselberg rischiava una condanna da cinque a 15 anni di carcere. Con il merito dato per il buon comportamento, un terzo della condanna di Weisselberg potrebbe essere annullato, il che significa che potrebbe finire per scontare circa 100 giorni dietro le sbarre.