Ucraina: intelligence svedese avverte di spionaggio e sabotaggio russi

Stoccolma, 10 gen. (Adnkronos/Dpa) – Il servizio di intelligence svedese Sapo ha dichiarato di aspettarsi un aumento delle attività di intelligence russe nel paese. L’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato radicalmente l’ordine di sicurezza europeo e anche la situazione della sicurezza in Svezia, ha affermato Sapo sul suo sito web, avvertendo che la Russia sta cercando di ottenere informazioni più di prima con l’aiuto di cittadini, istituzioni e società russe in Svezia, potrebbe effettuare attacchi informatici e utilizzare il sabotaggio, la disinformazione e gli estremisti violenti per destabilizzare la società svedese.

Lo spionaggio e il sabotaggio possono essere particolarmente presenti in settori come l’approvvigionamento energetico, le telecomunicazioni e il trasporto di beni critici, e le persone devono essere caute, ha scritto il Sapo. avvertendo che gli attacchi contro la Svezia in questi settori potrebbero anche significare danni per il resto d’Europa. “Le azioni del regime russo sono imprevedibili e la Russia rappresenta anche una seria minaccia per la sicurezza interna della Svezia”, ​​ha affermato il capo della Sapo Charlotte von Essen, aggiungendo che questa minaccia deve essere presa in considerazione dal momento che la Russia considera la Svezia parte dell’Europa e anche parte dell’alleanza militare Nato. “Possiamo aspettarci che le attività russe contro la Svezia che minacciano la sicurezza aumentino”.

Svezia e Finlandia hanno chiesto di aderire alla Nato lo scorso maggio 2022. 28 dei 30 membri dell’Alleanza hanno ratificato la richiesta, ma il processo è attualmente ritardato dal veto da parte della Turchia.