Tennis: Wta Hobart, esordio vincente per Cocciaretto, Bronzetti eliminata

Hobart, 10 gen. – (Adnkronos) – Bella vittoria di Elisabetta Cocciaretto nel primo turno dell’Hobart International, torneo Wta 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di Hobart, in Tasmania, uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (l’altro è Adelaide).

Nella notte italiana la 21enne di Fermo, numero 69 Wta, ha eliminato per 6-4, 6-2, in un’ora e 26 minuti di partita, la francese Alize Cornet, numero 34 del ranking e terza favorita del seeding. Cocciaretto si giocherà l’ingresso nei quarti con un’altra azzurra: Jasmine Paolini, numero 65 del mondo. Semaforo rosso, invece, per Lucia Bronzetti. La 24enne riminese, numero 50 Wta, reduce dalla finale in United Cup con la squadra azzurra, ha ceduto 6-4, 6-3, in un’ora e 37 minuti di gioco, alla russa Anna Blinkova, numero 72 del mondo e proveniente dalle qualificazioni.