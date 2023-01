Short Track: Europei, i convocati azzurri per Danzica

Danzica, 10 gen. – (Adnkronos) – Lo short track è pronto a ripartire dal ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia), dove da venerdì 13 a domenica 15 gennaio andranno in scena i Campionati Europei. Il direttore tecnico della Nazionale italiana Kenan Gouadec e gli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari hanno convocato dieci atleti per la prestigiosa rassegna continentale. In campo maschile saranno protagonisti Mattia Antonioli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Tra le donne, invece, spazio a Nicole Botter Gomez, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina.

“La squadra ha lavorato bene dopo la tappa di Coppa del Mondo in Kazakistan – ha commentato Gouadec – Abbiamo scelto di rientrare in Italia e, come programmato, abbiamo portato a termine un importante periodo di carico. Il gruppo ora è pronto ad affrontare questo primo appuntamento del 2023 e tutti insieme intendiamo proseguire quest’ottima progressione che ha contraddistinto la prima parte di stagione”.

Il programma degli Europei prevede le gare dei 500, 1000 e 1500 metri oltre alle prove della staffetta femminile, di quella maschile e mista. I titoli verranno assegnati sulle singole distanze. L’Italia potrà schierare tre atleti per ciascuna di quelle previste.