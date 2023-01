Scherma: Cdm, 48 azzurri in gara nel prossimo fine settimana

Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – Il 2023 della grande scherma internazionale si aprirà nel prossimo weekend con un doppio e prestigioso appuntamento. Da giovedì 12 a domenica 15 gennaio, infatti, il fioretto maschile e femminile sarà di scena a Parigi, per una classicissima della Coppa del Mondo di specialità che quest’anno si arricchisce anche con le gare delle donne. Nella Capitale francese fiorettisti e fiorettiste saranno chiamati sia alle prove individuali che a squadre. Farà invece tappa da venerdì a Tunisi la sciabola maschile e femminile per il secondo Grand Prix Fie stagionale, che prevede solo competizioni individuali e a punteggio raddoppiato.

Sono complessivamente 48 gli atleti italiani pronti a salire in pedana. Per la scherma azzurra, che ha chiuso in bellezza il 2022 e si avvicina agli appuntamenti più importanti del nuovo anno solare, con l’inizio della Qualifica Olimpica in aprile e il Mondiale di Milano a luglio, si tratterà di test molto significativi per provare a confermare quanto di buono fatto, in tutte le armi, nella prima parte della stagione.

L’intenso fine settimana comincerà con il fioretto a Parigi dove si partirà con le fasi preliminari, già giovedì della gara individuale maschile e venerdì di quella femminile. Sabato, nella suggestiva “venue” dello Stade Pierre de Coubertin, sarà la giornata clou per entrambe le competizioni individuali. In tutto 24 gli atleti del Responsabile d’arma Stefano Cerioni impegnati nella città che ospiterà la prossima edizione dei Giochi Olimpici nel 2024.

Tra gli uomini i 12 azzurri saranno Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. Tra le donne, invece, l’Italia sarà rappresentata da Martina Batini, Olga Rachele Calissi, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini, Alice Volpi, Anna Cristino, Beatrice Monaco, Serena Rossini e Martina Sinigalia. Domenica la tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Parigi si chiuderà con le gare a squadre. Il quartetto azzurro maschile sarà composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini, mentre la formazione femminile si schiererà con Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

Con il CT Cerioni, in Francia ci saranno i maestri Fabio Galli, Eugenio Migliore, Filippo Romagnoli e Giovanna Trillini, con il supporto delle fisioterapiste Federica Balbi e Sara Primavera. Trasferta tunisina invece per la sciabola del Commissario tecnico Nicola Zanotti. Il GP FIE di Tunisi, che segue quello andato in scena un mese fa a Orleans, vedrà venerdì e sabato andare in scena le fasi preliminari, prima degli uomini e poi delle donne, domenica la giornata decisiva con i tabelloni principali di entrambe le gare. Al maschile in pedana gli azzurri Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Giacomo Mignuzzi e Mattia Rea.

Nella competizione femminile, invece, per l’Italia toccherà a Michela Battiston, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Giulia Arpino, Benedetta Fusetti, Michela Landi e Mariella Viale. Con il CT Zanotti, lo staff tecnico sarà composto da Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico e Cristiano Imparato, affiancati dal medico Alessandro Pagliaccia e dai fisioterapisti Maurizio Iaschi e Stefano Vandini.