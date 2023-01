Nato: Stoltenberg, ‘fiducioso che Turchia ratificherà adesione Svezia e Finlandia’

Bruxelles, 10 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha ribadito la propria fiducia che la Turchia ratificherà il protocollo di adesione di Svezia e Finlandia consentendo il suo ingresso nell’Alleanza atlantica. “Sono fiducioso – ha detto in una conferenza stampa dopo la firma della dichiarazione congiunta di cooperazione con l’Unione Europea – che il processo di adesione si concluderà e che tutti gli alleati Nato ratificheranno i protocolli di adesione nei propri parlamenti. E questo vale anche per la Turchia”.

Stoltenberg ha sottolineato che il processo di adesione di Stoccolma e Helsinki è il più veloce nella storia moderna della Nato. “Abbiamo fatto molta strada in un periodo molto breve. Normalmente i processi di adesione richiedono anni, Svezia e Finlandia hanno fatto domanda per il loro ingresso lo scorso maggio e già a luglio i 30 alleati avevano invitato Svezia e Finlandia ad essere membri della Nato”.

Stoltenberg ha spiegato che i due paesi nordici, che hanno chiesto di aderire alla Nato spinti dal mutato scenario di sicurezza nella regione dopo l’aggressione russa contro l’Ucraina dello scorso febbraio, si trovano ora “in una situazione diversa” dal momento che diversi alleati della Nato, tra cui gli Stati Uniti, hanno firmato accordi di sicurezza bilaterali per garantire la sicurezza durante il passaggio alla Nato. “È inconcepibile che Finlandia e Svezia debbano affrontare minacce militari senza la reazione della Nato”, ha sottolineato Stoltenberg, ricordando che de facto Svezia e Finlandia già partecipano alle riunioni degli ambasciatori e a diversi comitati all’interno dell’organizzazione militare.