Migranti: Antoniozzi (FdI), ‘incontro Meloni-von der Leyen storico’

Roma, 10 gen (Adnkronos) – “L’incontro Meloni Von der Leyen assume un carattere storico perché, per la prima volta, l’Italia riesce a mettere un punto importante sulla questione dei migranti”. Lo dice Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“L’impegno della Presidente della Commissione a trattare l’argomento rappresenta un segnale decisivo e confortante verso una presa di posizione dell’Europa diversa su un’emergenza così globale rispetto alla quale la nostra nazione è stata spesso lasciata da sola -prosegue Antoniozzi-. È chiaro che bisogna adesso aspettare le azioni conseguenziali ma il presidente Meloni ha dimostrato di sapere gestire con spirito costruttivo una questione molto importante per il nostro Paese”.

“La dichiarazione di Von der Leyen di lavorare per una condivisione europea del problema immigrazione – conclude il vice capogruppo di Fdi – è di per sé un passo significativo sulla strada della condivisione e della fine dell’isolamento italiano su una vicenda di portata internazionale”.