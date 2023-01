Lukoil: Barbagallo (Pd), ‘garantire occupazione e ambiente’

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – “E’ una buona notizia la cessione dell’impianto Isab di Priolo da parte di Lukoil alla Goi Energy, un gruppo che risponde ad un fondo israeliano. Tuttavia occorre ugualmente un costante livello di controllo e vigilanza in particolare sui livelli occupazionali e per quanto riguarda le questioni ambientali”. Così il segretario del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, in merito all’acquisto dello stabilimento Isab – di proprietà della società Litasco controllata dalla russa Lukoil – da parte del gruppo Goi Energy, controllata da un fondo con sede legale a Cipro e sostenuto da Israele.

“E’ necessario comunque evitare ogni tipo di speculazione e che possano giocarsi ‘altre partite’ su un impianto strategico per l’intero Paese – aggiunge – E bisogna che ci siano immediate garanzie, già in questa fase, per assicurare il futuro di decine di migliaia di lavoratori, tra interni ed indotto. Non trascurando, allo stesso tempo, le questioni legate agli investimenti per lo sviluppo e in materia ambientale. Il Pd siciliano su questi punti non mancherà di far sentire la propria voce anche in sede parlamentare, regionale e nazionale”.