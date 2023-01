Lombardia: Malpezzi, ‘paga prezzo amministrazione incapace’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La Lombardia paga il prezzo altissimo di un’amministrazione incapace e sconsiderata che durante la pandemia ha dato il peggio di sé. Con la sanità che è il più grande fallimento di questa giunta: le lunghissime liste d’attesa sono davanti agli occhi di tutti”. Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi.

“I cittadini lombardi meritano di meglio e chiedono finalmente un cambiamento dopo anni di malgoverno targato Fontana, Salvini, Moratti. Bene ha fatto Pierfrancesco Majorino a ricordare tutti i fallimenti dell’attuale governo e del duo Fontana-Moratti. E’ comprensibile il nervosismo della Lega che deve provare a giustificare il disastro di cui è stata assoluta responsabile, come le difficoltà per il Terzo Polo nel difendere la scelta di candidare Letizia Moratti in totale continuità con questa amministrazione”.

“La verità è che l’unica alternativa credibile è rappresentata da Majorino e dalla coalizione di centrosinistra: finalmente la Lombardia può cambiare e avere – dopo molti anni di cattiva amministrazione – una nuova prospettiva”.