Non c’è solo la questione attaccante a tenere banco in casa Benevento. Il club giallorosso cerca un innesto anche per la difesa, in particolar modo sul fronte sinistro dove serve un mancino che dia maggiori garanzie rispetto a Foulon. Anche in questo caso, per tappare la falla, il direttore sportivo Pasquale Foggia ha pensato a un ritorno, quello di Alin Tosca, attualmente in forza al Gaziantep a cui è legato da un contratto di un altro anno e mezzo.

