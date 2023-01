Emergenza cinghiali in città, giovedì tavolo operativo: “Pronte azioni di contrasto”

“Abbiamo intenso, insieme al sindaco Clemente Mastella, organizzare per giovedì un tavolo operativo, per fare partire azioni contrasto efficaci rispetto la presenza di cinghiali in città, addirittura tra le abitazioni. Ci saranno rappresentati Asl, Asia, Atc di Benevento, Polizia Locale, Carabinieri Forestali e funzionari comunali per mettere appunto interventi concreti finalizzati a ridurre le fin qui troppo frequenti apparizioni degli ungulati per arrivare ad azzerale”. Così l’assessore con delega all’Ambiente Alessandro Rosa, al lavoro sul ‘caso cinghiali’. La presenza degli ungulati ormai è una costante , in particolare nelle traverse del Rione Libertà, tra Ponticelli e centro storico, nei comprensori della zona alta a ridosso del torrente San Nicola e nelle contrade.

