Cultura: il 18 gennaio passaggio di testimone ‘Capitale italiana cultura’ a Bergamo e Brescia

Milano, 10 gen. (Adnkronos) – Mercoledì 18 gennaio, a Napoli, avverrà il passaggio di consegne fra Procida, Capitale italiana della cultura 2022, e Brescia e Bergamo, che congiuntamente sono Capitale italiana della cultura 2023. La cerimonia è stata organizzata al Teatro di corte di Palazzo Reale. I due sindaci Emilio Del Bono e Giorgio Gori riceveranno idealmente il testimone dalle mani di Raimondo Ambrosino, sindaco di Procida, al termine di una conferenza che avrà, nella prima parte, un momento di confronto sugli “effetti di Procida Capitale”.

Sul palco saranno presenti anche il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Insieme con Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale, verrà presentato anche il cofanetto ‘La cultura non isola” con i sette cataloghi delle mostre di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 edito da Artem.

Al termine, toccherà al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca concludere la conferenza con un focus sull’intenso anno di attività culturali, e non solo, organizzato dall’isola campana sotto il claim ‘la cultura non isola’. Il passaggio di consegne avverrà dunque idealmente fra un’isola-non isolata e due città che ora sono una sola grande super area metropolitana illuminata grazie alla cultura. Dopo l’intervento del presidente De Luca, i due sindaci di Brescia e Bergamo riceveranno il testimone dalle mani del primo cittadino Ambrosino, accompagnati sul palco da una rappresentanza dei volontari di Procida 2022, Matera 2019 e Bergamo Brescia 2023.