Brasile: liberate circa 600 persone accusate di aver partecipato all’assalto

Brasilia, 10 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La polizia federale del Brasile ha rilasciato circa 600 persone – madri di bambini piccoli, persone di età superiore ai 65 anni e altri con malattie – accusate di aver partecipato alle azioni antidemocratiche di domenica. Erano state detenute dopo essere state sgomberate dal campo che da più di due mesi era stato allestito alle porte del quartier generale dell’Esercito, a Brasilia, da dove i sostenitori di Jair Bolsonaro avevano invocato per tutto quel tempo un colpo di stato e domenica si sono recati in Plaza de los Tres Poderes dove hanno compiuto l’assalto ai palazzi istituzionali.

Più di 1.200 persone erano state caricate su cinquanta autobus per evacuare il campo, dopo l’ordine del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che ne ha decretato la detenzione provvisoria.