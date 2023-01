Basket: Nba, Banchero e i Magic sconfitti nettamente a Sacramento

Sacramento, 10 gen. -(Adnkronos) – Seconda vittoria del 2023 per i Sacramento Kings che superano 136-111 i Magic, segnando 72 punti nel solo primo tempo e gestendo il match nella ripresa: Domantas Sabonis allunga la sua striscia di gare in doppia doppia a 17 con 12 punti, 10 rimbalzi e otto assist (sono 30 in questa regular season), mentre a permettere ai padroni di casa di scappare via nel punteggio sono le 23 triple a segno di squadra – nuovo record di franchigia per i Kings.

Il miglior realizzatore del match è Harrison Barnes che ne mette 30 con un semi-perfetto 11/13 al tiro, colpendo con un letale 6/7 dalla lunga distanza. Decisivo dall’arco anche il rookie Keegan Murray, autore di 15 punti con 5/6 dall’arco (felice di mettersi in bella mostra nel testa a testa con Paolo Banchero), mentre ai Kings basta un De’Aaron Fox da soli 11 punti e nove assist – uno degli otto giocatori in doppia cifra per Sacramento.

Orlando invece, reduce dalla super vittoria a San Francisco, non trova le energie necessarie per dare battaglia contro Sacramento nel pieno di un complicato back-to-back in un giro di trasferte a Ovest che proseguirà anche con le gare contro Portland, Utah e Denver: Banchero chiude come miglior realizzatore Magic con i suoi 17 punti con 5/11 al tiro, otto rimbalzi, quattro assist e tre recuperi (ma -12 di plus/minus in 32 minuti), in un match in cui Orlando raccoglie anche 16 punti a testa da Franz Wagner e Markelle Fultz.