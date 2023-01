Ucraina: Zelensky, ‘colpite Kherson e Kramatorsk durante il ‘cessate il fuoco”

Kiev, 9 gen. (Adnkronos) – “Il mondo ha visto di nuovo che la Russia mente: i bombardamenti russi di Kherson con munizioni incendiarie subito dopo Natale. Gli attacchi a Kramatorsk e in altre città del Donbass su bersagli civili e proprio quando Mosca riferiva del presunto cessate il fuoco da parte del suo esercito. Tutto questo quando a Mosca si parlava di ‘tregua’”. Così Volodymyr Zelensky in un videomessaggio.

“Nessun tentativo da parte della Russia di manipolare la diplomazia e la politica funzionerà mai. Solo il rafforzamento dell’Ucraina, solo i successi dell’Ucraina, solo il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina, solo il ritorno di tutto il nostro popolo dalla prigionia russa sono garanzie per il ripristino della pace”, ha aggiunto il presidente dell’Ucraina.