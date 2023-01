Turismo: le Seychelles chiudono il 2022 con 334.552 visitatori

Roma, 9 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Si conclude positivamente il 2022 per le Seychelles che al 31 dicembre registrano un totale di 334.552 arrivi, ben l’81% in più rispetto al 2021 e ben oltre le stime dei 300.000 visitatori. Tutto ciò a conferma del grande interesse dei viaggiatori di tutto il mondo per la destinazione che rimane una delle mete più ambite per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna della sostenibilità, del benessere e del relax. L’Italia si posiziona al quinto posto come mercato di riferimento dopo Germania, Francia, Russia e Regno Unito.

L’Europa in particolare sceglie la destinazione registrando il 96% in più nel numero di arrivi (245,627) rispetto al 2021(125.514). In cima alla lista degli arrivi nel 2022 le Seychelles hanno visto la costante ripresa dei mercati di riferimento tradizionali, tra cui Germania con 44,772 visitatori. Francia con 44,503, Russia con 31.180 e Regno Unito con 21,676 arrivi. Nel frattempo, l’Italia si consolida come uno dei principali mercati, al quinto posto, con 18.619 arrivi. Danielle Di Gianvito, Marketing Representative di Tourism Seychelles in Italia, ha così commentato l’ottimo risultato raggiunto: “Siamo davvero soddisfatti dei numeri registrati nel 2022, dopo due anni difficili per le destinazioni a lungo raggio finalmente si torna alle cifre prepandemia. Le Seychelles, d’altra parte, hanno costantemente investito nel settore fiduciosi di poter presto accogliere i viaggiatori come prima e meglio di prima”.

Danielle Di Gianvito esprime inoltre la sua gratitudine a tutti i player italiani del settore per il loro continuo lavoro che ha consentito di garantire che la destinazione rimanesse una delle migliori scelte per i visitatori del nostro Paese. Le stime di Tourism Seychelles indicavano la chiusura dell’anno per la destinazione con 330.000 visitatori che sono stati abbondantemente superati. Tra gli altri Paesi che fanno registrare una costante ripresa nel numero di arrivi ci sono inoltre gli Emirati Arabi (16,981), Israele (15,883) e la Svizzera (15.350).